Чешско-французский атомный альянс

«Комплект поставки включает, в частности, корзину активной зоны, тяжелый рефлектор и верхнее внутрикорпусное устройство. Контракт является продолжением подобных поставок, осуществленных компанией Škoda JS для французского партнера в проектах строительства АЭС в Финляндии и Китае», - отметил Ян Столар.

По словам председателя правления и генерального директора Škoda JS Владимира Поклопа, этот контракт подтверждает позицию компании как крупного игрока на рынке поставок для атомной энергетики. «С французскими партнерами мы сотрудничаем на протяжении длительного периода времени. Нас радует, что нам снова удалось защитить свое место в их подрядной цепочке. Нашими главными конкурентными преимуществами являются высокое качество, опыт, новаторство и квалификация персонала. Мы готовы применить свои мощности, знания и опыт, полученные в ходе реализации зарубежных проектов, для строительства новых блоков АЭС в Чешской Республике», - подчеркнул Поклоп.

Ян Столар, в свою очередь, напомнил, что Škoda JS ранее поставила для проектов реактора EPR опорное кольцо корпуса реактора, манипулятор внутрикорпусных устройств, предназначенный для безопасного обращения с внутрикорпусными устройствами в ходе эксплуатационных осмотров корпуса реактора по внутренней поверхности и транспортно-перегрузочную машину для обращения с контейнерами для отработанного топлива. На АЭС «Олкилуотто-3» компания также передала корзину активной зоны, тяжелый рефлектор и верхнее внутрикорпусное устройство, для АЭС «Тайшань-1» – аналогичный объем оборудования, за исключением обработки кованых обечаек.