Чешский «связной» CEFC

По словам Цзяньмина, именно его «хороший друг» Милош Земан помог связаться с российской стороной. «CEFC мечтала о сотрудничестве с Россией с 2011-12 гг. Именно тогда Земан «подергал за нужные ниточки и внес значительный вклад в наведение мостов с высокопоставленными российскими чиновниками», - цитирует Info.cz текст статьи Caixin. Во второй половине 2017 года стало известно, что CEFC приобретет долю 14,16% в компании «Роснефть» за 9,1 млрд евро. После этого CEFC должна была стать третьим крупнейшим акционером «Роснефти» после «Роснефтегаза» (50% плюс 1 акция) и BP (19,75%).

В свою очередь, издание Reportér указывает, что CEFC, поддержанная Земаном, предпринимала значительные усилия по расширению своего присутствия и в Чехии. В частности, были проведены переговоры об ее участии в капитале одной из крупнейших бизнес-групп на чешском и словацком рынке – Penta, позже аналогичные переговоры состоялись с представителями Energetický a průmyslový holding, а также Agrofert. Но все они окончились безрезультатно.

Уже 1 марта текущего года стало известно о задержании Е Цзяньмина, которого власти КНР заподозрили в экономических преступлениях. В этой связи он был допрошен китайскими правоохранительными органами. По данным источников South China Morning Post, глава CEFC был арестован 16 января по личному приказу председателя КНР Си Цзиньпина.

За последние несколько лет CEFC China Energy Company превратилась в быстрорастущий нефтяной и финансовый конгломерат с активами по всему миру и амбициями стать одним из энергетических гигантов Китая. CEFC отметилась и несколькими крупными инвестициями в Чехии: ей принадлежат 60% акций футбольного клуба «Славия» (Прага), почти 50% акций авиакомпании Travel Service и 79,4% акций пивоваренной компании Pivovary Lobkowicz.