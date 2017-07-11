К созданию станка чешские специалисты приступили в прошлом году в сотрудничестве с тайваньским научно-исследовательским институтом.

«Тайванцы разработали и запатентовали новую структуру 3D-ткани, однако не смогли создать прибор, который может эту ткань ткать, поэтому обратились к нам», – объясняет генеральный директор VÚTS Мирослав Вацлавик. «Мы хотим показать наш станок DIFA на всемирной выставке ткацкого оборудования ITMA 2019 в Испании как мировую новинку», поясняет он.

Чешским изобретением уже заинтересовались местные и иностранные компании. На развитие прототипа фирма получила трехлетний грант по программе Чешское технологическое агентство «Дельта» (Delta Technologické agentury ČR).

Трехразмерные ткани могут быть использованы для производства лодок и спортивного оборудования. «Такая ткань способна помочь при автомобильной аварии. Например, если грузовик упал на бок, под него подкладывают 3D-ткань, которая надувается и благодаря своей прочности возвращает автомобиль в вертикальное положение», – рассказывает Мирослав Вацлавик.

Компания VÚTS со штаб-квартирой в Либереце давно специализируется на исследованиях и разработках текстильного оборудования для перерабатывающей и автомобильной промышленности. Основанная еще в 1951 г., сегодня чешская фирма входит в число ведущих компаний мира по созданию ткацкого оборудования и может похвастаться не одним десятком патентов на изобретения. Сегодня в VÚTS работает более 200 человек, а годовой оборот в прошлом году достиг 313 млн крон (11,5 млн евро).