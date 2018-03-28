Чешский рынок контрафакта набирает обороты

Катерина Айзпурвит
28-03-2018
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В Чехии растет число подделок, имитирующих товары известных брендов. Первое по популярности место в ряду контрафактной продукции занимают марки Chanel, Adidas, Michael Kors и Ray-Ban.

Фото: ČOIФото: ČOI Как сообщает Чешская торговая инспекция, за последние три года число выявленных подделок выросло почти на 10%. По словам специалистов, у продавцов не возникает проблем со сбытом – желающих приобрести контрафактный товар находится немало. В 2017 г. инспекция конфисковала 38 385 контрафактных изделий, где суммарная стоимость настоящих товаров достигла бы 84 млн крон (3,3 млн евро).

По данным инспекторов, чешские торговцы все чаще предлагают покупателям подделки под известные бренды. «От Chanel» наибольшим спросом пользуются сумочки, очки и наклейки на ногти. В целом, в ассортименте контрафактной продукции преобладает одежда, сумки, обувь, часы, для аудио и видеогаджеты. Пик сбыта такого товара приходится на предрождественские дни.

В числе популярных подделок Чешская торговая инспекция называет продукцию таких фирм как Minecraft, Pokémon-Wizards, Nike и Minions. На чешском рынке можно встретить поддельные детские игрушки, пилки для ногтей, расчески и щетки для волос, зажигалки, цепочки и кулоны, браслеты, бижутерию и даже ножи. Например, на севере Чехии было обнаружено 11 000 единиц контрафакта, большую часть из которого составила обувь.

В 2017 г. за сбыт подделок было выписано 1627 штрафов на общую сумму 19,6 млн крон (около 768,5 тыс. евро).

Катерина Айзпурвит
28-03-2018
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