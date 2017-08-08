Стратегическим партнером компании «Favorit» совсем недавно стала фирма C2H Михала Мички, который, вложив 70 миллионов крон (2,7 миллиона евро), получил в свое владение 30% акций предприятия. Легендарную марку новый совладелец намерен превратить в чешский «велосипедный Apple».

В отличие от периода до 1989 года, сегодняшний «Favorit» уже не ориентируется на массовый выпуск велосипедов, предназначенных для широкого потребителя. В его монтажных мастерских собирают продукцию премиум-класса для требовательных заказчиков. Самая дешевая модель стоит порядка 80 тысяч крон (3000 евро), а самая дорогая – около 380 тысяч крон (14,6 тысяч евро). Объемы производства составляют около 20 велосипедов в месяц. В планах расширение выпуска до 160 велосипедов.