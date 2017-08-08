Чешский производитель велосипедов прорывается на заграничный рынок

Антон Каймаков
08-08-2017
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Фирма из города Рокицаны (основана в 1922 году) выпускающая легендарные чешские велосипеды «Favorit» (выпуск с начала 1950 года), получила финансовую инъекцию и намерена модернизировать, расширять и ускорять производство с целью последующего проникновения на рынки Западной Европы и США.

Фото: архив фирмы FavoritФото: архив фирмы Favorit Стратегическим партнером компании «Favorit» совсем недавно стала фирма C2H Михала Мички, который, вложив 70 миллионов крон (2,7 миллиона евро), получил в свое владение 30% акций предприятия. Легендарную марку новый совладелец намерен превратить в чешский «велосипедный Apple».

В отличие от периода до 1989 года, сегодняшний «Favorit» уже не ориентируется на массовый выпуск велосипедов, предназначенных для широкого потребителя. В его монтажных мастерских собирают продукцию премиум-класса для требовательных заказчиков. Самая дешевая модель стоит порядка 80 тысяч крон (3000 евро), а самая дорогая – около 380 тысяч крон (14,6 тысяч евро). Объемы производства составляют около 20 велосипедов в месяц. В планах расширение выпуска до 160 велосипедов.

Антон Каймаков
08-08-2017
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