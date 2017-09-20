Чешский производитель велосипедов Bike Fun International создаст коллекцию и для Volkswagen

Ныне завод Bike Fun International в Копршивнице поставит 1350 велосипедов немецкому автомобильному концерну. «Это будет коллекция велосипедов под маркой Volkswagen – как горные велосипеды MTB, так и городские велосипеды и модели для треккинга, и даже три детские модели», - сообщил коммерческий директор копршивницкого предприятия Мартин Гураш.

Поставка осуществится в первом квартале 2018 года. «Это продолжение сотрудничества по аналогии работы с компанией Škoda Auto, для которой мы создаем коллекции велосипедов с 2009 года. Именно на основании их рекомендаций мы получили заказ от Volkswagen», - добавляет Гураш. Стоимость некоторых дорожных моделей велосипедов достигает 80 тысяч крон.