Чешский производитель велосипедов Bike Fun International создаст коллекцию и для Volkswagen

Ольга Васинкевич
20-09-2017
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Чешская компания Bike Fun International, крупнейший производитель «железных коней» в Чехии, выпустила в 2016 году более 160 тысяч велосипедов. Ныне ей удалось получить интересное предложение из Германии на несколько десятков миллионов крон.

Фото: архив Bike Fun InternationalФото: архив Bike Fun International Ныне завод Bike Fun International в Копршивнице поставит 1350 велосипедов немецкому автомобильному концерну. «Это будет коллекция велосипедов под маркой Volkswagen – как горные велосипеды MTB, так и городские велосипеды и модели для треккинга, и даже три детские модели», - сообщил коммерческий директор копршивницкого предприятия Мартин Гураш.

Поставка осуществится в первом квартале 2018 года. «Это продолжение сотрудничества по аналогии работы с компанией Škoda Auto, для которой мы создаем коллекции велосипедов с 2009 года. Именно на основании их рекомендаций мы получили заказ от Volkswagen», - добавляет Гураш. Стоимость некоторых дорожных моделей велосипедов достигает 80 тысяч крон.

Ольга Васинкевич
20-09-2017
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