Чешский производитель вагонов для Франции, Австрии и Бельгии расширяет производство

Общая сумма инвестиций составит 1,48 млрд крон (57,5 миллионов евро), а штат фирмы расширится в течение трех лет на 620 человек. Информацию опубликовал сервер zdopravy.cz

В Чешской-Липе Bombardier Transportation CR не только расширит уже существующие производственные линии, что необходимо для выполнения заказов полученных из Австрии и Бельгии, но также построит абсолютно новые цеха. У компании появятся новые лакировочная и сварочная линии. Начнется в Чешской-Липе выпуск корпусов трамвайных вагонов типа Flexity 2 для Цюриха.