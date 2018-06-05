Чешский производитель вагонов для Франции, Австрии и Бельгии расширяет производство

Антон Каймаков
05-06-2018
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Чешская компания Bombardier Transportation CR со штаб-квартирой в городе Чешская-Липа, осуществляющая строительство и поставки железнодорожных вагонов во Францию, Бельгию и Австрию, а также выпускающая части корпусов трамвайных составов для Цюриха, готовится к расширению производства.

Фото: Bombardier Transportation CRФото: Bombardier Transportation CR Общая сумма инвестиций составит 1,48 млрд крон (57,5 миллионов евро), а штат фирмы расширится в течение трех лет на 620 человек. Информацию опубликовал сервер zdopravy.cz

В Чешской-Липе Bombardier Transportation CR не только расширит уже существующие производственные линии, что необходимо для выполнения заказов полученных из Австрии и Бельгии, но также построит абсолютно новые цеха. У компании появятся новые лакировочная и сварочная линии. Начнется в Чешской-Липе выпуск корпусов трамвайных вагонов типа Flexity 2 для Цюриха.

Антон Каймаков
05-06-2018
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