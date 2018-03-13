Чешский производитель синтетических волокон открывает филиал в США

Единственный чешский производитель полиэстеровых волокон и кабелей фирма «Silon» в апреле откроет свой филиал в Соединенных Штатах Америки. В реализацию плана инвестировано более 150 миллионов крон (свыше 7 миллионов долларов), подчеркивает директор компании Бернд Моравиц. В Чехии его фирма уже трудоустроила 550 человек, а благодаря производству в Джорджии общий штат расширится еще на 20 сотрудников.
В США фирма «Silon» намерена выпускать полуфабрикаты, предназначенные для выпуска водопроводных и отопительных труб, кабелей, деталей домашней техники и пластмассовых элементов, необходимых при выпуске автомобилей. Ежегодно филиал в США планирует производить 8500 тонн своей продукции. Со временем планируется также внедрение производства волокон.
Кроме инвестиций в Соединенных Штатах Америки чешская производственная фирма намерена запустить новую линию, которая должна выпускать продукцию для европейских заказчиков.
«Silon» осуществляет экспортные поставки в 30 стран мира. Среди ее заказчиков, например, числится автомобильная компания Porsche.
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