Чешский производитель синтетических волокон открывает филиал в США

В США фирма «Silon» намерена выпускать полуфабрикаты, предназначенные для выпуска водопроводных и отопительных труб, кабелей, деталей домашней техники и пластмассовых элементов, необходимых при выпуске автомобилей. Ежегодно филиал в США планирует производить 8500 тонн своей продукции. Со временем планируется также внедрение производства волокон.

Кроме инвестиций в Соединенных Штатах Америки чешская производственная фирма намерена запустить новую линию, которая должна выпускать продукцию для европейских заказчиков.

«Silon» осуществляет экспортные поставки в 30 стран мира. Среди ее заказчиков, например, числится автомобильная компания Porsche.