Чешский производитель мюсли: на смену рабочим рукам пришли роботы

Из-за острой нехватки работников на отечественном заводе в Грдлех-у-Литомержиц, фирма решила на 19 миллионов крон (760 тысяч евро) приобрести трех японских роботов, способных складывать печенье в коробки. Роботы заменили двадцать работников, для которых обслуживание производственной линии, работающей лишь два дня в месяц, было неэффективным. Всего на заводе работают около ста человек.

Фирма осуществляет экспорт в пять десятков стран. Крупнейшим рынком сбыта остается сама Чехия, следом за ней идут США, куда Emco поставляет мюсли без содержания глютена.

Emco – крупнейший в Центральной и Восточной Европе переработчик овса. В год компания производит свыше 6 млн. тонн овсяных продуктов различных видов. Единственным владельцем Emco в настоящее время является Зденек Ягода, который в будущем планирует отдать фирму сыну Мартину.

«Большая выгода и специфика семейного бизнеса заключается в том, что у вас нет акционеров, ставящих перед вами трудновыполнимые задачи. Мы сами определяем темпы роста, не обязаны вести себя слишком агрессивно», - цитирует Мартина Ягоду чешское издание Lidové noviny.