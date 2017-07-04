Чешский производитель канцелярской мебели Techo покоряет Китай, Польшу и Россию

Ольга Васинкевич
04-07-2017
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Чешский №1 в производстве канцелярской мебели и интерьеров расширяет экспорт, благодаря сотрудничеству с выдающимися игроками на глобальном рынке. В настоящий момент экспорт приносит почти три четверти от всей прибыли компании.

Мебель Techo, Фото: официальный фейсбук компании TechoМебель Techo, Фото: официальный фейсбук компании Techo Фирма Techo была основана в 1991 году, и изначально компания занималась интерьерным освещением. Уже в том же году началось сотрудничество с всемирно известной сетью мебельных магазинов IKEA – туда чешская фирма поставляла настольные лампы, а затем разработала специально для IKEA очень успешную линию канцелярских принадлежностей из металлической сетки, которые продавались по всему миру.

Первым зарубежным филиалом компании стало отделение в Словакии, которое открылось в 1993 году после распада Чехословакии. На производство мебели фирма переключилась в 1994 году, переехав в новые помещения бывшего Деревообрабатывающего предприятия Прага.

В настоящее время компания специализируется на производстве канцелярской мебели и интерьеров. В данной отрасли она стала №1 в Чешской Республике. По сообщению владельцев фирмы, типичным клиентом являются транснациональные компании. В экономических показателях компании значительную роль играет экспорт, который приносит 70% от всей выручки. Вскоре после открытия филиала в Словакии, в 1995 году Techo начала осуществлять экспорт в Россию. К главным рынкам экспорта сегодня относятся Центральная и Восточная Европа, Англия, Средний Восток и Африка. Свою продукция компания также отправляет в Новую Зеландию, на Тайвань, В Бразилию, Аргентину и Лаос.

В минувшем году из зарубежных рынков фирма сконцентрировала свою деятельность преимущественно на Россию и Польшу. В этих странах Techo достигла и наибольшего роста. На польском рынке – на 1350%, в России – на 95%. Кроме того, свои позиции ей удалось улучшить в Румынии и Венгрии. В Чехии компания выросла на 23%.

Среди важнейших для Techo в 2016 году были проекты для банка ČSOB в Братиславе, компании Nokia в Будапеште и Erste Premier в Праге. Проект для Škoda Auto обусловил упомянутый рост компании в России и странах бывшего СССР.

Новым рынком, на котором Techo удалось завоевать хорошие позиции, стал Китай. «Мы нацелены там на наших ключевых глобальных клиентов. Расширение бизнеса мы планируем там в области automotive, IT и в сфере новых технологий», - заключает Петр Гампл из руководства компании Techo.

Ольга Васинкевич
04-07-2017
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