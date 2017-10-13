Чешский Metrostav перекинет мост через норвежские фьорды

Работой на зарубежных рынках Metrostav реагирует на недостаток инфраструктурных заказов на чешском рынке, одним из примеров служит недавняя победа в норвежском тендере. «В конце прошлой недели мы получили согласие от Statens Vegvessen на постройку первого моста в Норвегии. Весной следующего года мы начнем строительство моста длиной 730 метров через фьорд. В заказ также входит строительство дорожной развязки и трехкилометрового тоннеля», - сообщил Иржи Мослер, заместитель директора по технике дивизии 5, которая специализируется в Metrostav на строительстве тоннелей и транспортной инфраструктуры.

Metrostav победил в тендере, благодаря лучшему ценовому предложению, где стоимость была единственным критерием. Компания работает в Скандинавии с 2006 года, и только в Норвегии данный проект станет уже четвертым по счету.