Чешский экспортный банк верит Армении

Ольга Васинкевич
03-10-2017
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Чешский экспортный банк (ČEB) намерен предоставить гарантии при модернизации АЭС Мецамор в Армении, которую проводит чешская компания Škoda JS.

АЭС Мецамор, Фото: Stratocles, CC BY-SA 3.0АЭС Мецамор, Фото: Stratocles, CC BY-SA 3.0 «На поставку специализированных технологий с высокой добавленной стоимостью для армянской АЭС Мецамор Чешский экспортный банк предоставит гарантии на сумму без малого миллион долларов. Данный заказ является большим успехом для всего сектора чешской энергетики и для Чешского экспортного банка, для которого эта коммерческая сделка является исторически первой на территории Армении», - сообщил председатель представительства и генеральный директор ČEB Карел Буреш.

«Речь идет о поставке системы для управления двигателем реактора», - уточняет председатель представительства и генеральный директор Škoda JS Йозеф Перлик. «Подобные системы мы уже устанавливали в блоках типа VVER 440 в Чехии, Словакии, а в настоящее время осуществляются поставки данного оборудования для АЭС Пакш в Венгрии. По аналогии с уже осуществленными поставками, Škoda JS сотрудничает на этом проекте с пльзеньской компанией ZAT», - подчеркнул Перлик.

АЭС Мецамор, Фото: Bouarf, CC BY-SA 3.0АЭС Мецамор, Фото: Bouarf, CC BY-SA 3.0 Чешский экспортный банк успешно сотрудничает с компанией Škoda JS уже с 2001 года. за это время ČEB помог чешскому производителю экспортировать технологии на сумму 11,4 миллиарда крон (более 430 млн. евро). «Так, в текущем году Škoda JS принимает участие в повышении безопасности крупнейшего источника ядерной энергии в Европе – украинской АЭС Запорожская», - добавляет пресс-секретарь ČEB Ян Черны.

АЭС Мецамор находится в 30 км от Еревана и вырабатывает практически половину потребляемой в стране электроэнергии. На АЭС установлены реакторы VVER 440 V 270 советского производства, которые подобны реакторам на чешской АЭС Дукованы с модификацией для сложных сейсмических условий.

Ольга Васинкевич
03-10-2017
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