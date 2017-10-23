Чешский экспорт в Россию набирает обороты

В число причин, обусловивших сокращение экспортных поставок в прошлом, относились антироссийские санкции, введенные Европейским союзом по причине аннексии Крыма. В июне Совет ЕС продлил их действие до конца января 2018 года.

По словам заместителя председателя Ассоциации экспортеров, Отто Данека, Россия для чешских предпринимателей сохраняет свой потенциал рынка сбыта с перспективой на будущее. На состояние товарообмена между странами и далее будет влиять отношение ЕС к санкциям.

«Санкции ЕС по отношению к России на Чехию фатального влияния не оказывают, но вот ответные меры имеют гораздо более ощутимые негативные последствия для чешской промышленности», - обращает внимание Данек, подчеркивая, однако, что причины санкций для него ясны и с человеческой точки зрения он их считает правильным шагом.

Российский рынок во многих отношениях для чешских фирм является ключевым. Целый ряд из них работал в России в качестве генеральных поставщиков, чего в других государствах не удается. «В настоящее время наши компании уже решили первоначальные проблемы и сориентировались в правилах, касающихся санкций», - комментирует президент Союза промышленности и транспорта Ярослав Ганак.