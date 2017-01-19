19-01-2017 10:53 | Ольга Васинкевич

Агентство CzechTrade в 2016 году отметило значительный рост интереса к поддержке экспорта в Германию. За первые 11 месяцев минувшего года чешские фирмы экспортировали в это соседнее государство товар на сумму 1,19 триллиона крон, что на 3% больше, чем в 2015 году.

Агентство CzechTrade в 2016 году поддержало выход на немецкий рынок 259 фирм. «За год этот рост составляет более 50%. К нашим западным соседям направляются как фирмы без опыта в сфере экспорта, так и опытные фирмы, которые используют Германию в качестве платформы для экспорта в третьи страны», - сообщил генеральный директор агентства CzechTrade Радомил Долежал.

Большинство фирм, обращающихся в немецкое отделение CzechTrade в Дюссельдорфе – малые и средние предприятия с числом сотрудников до 250 человек. «Наши клиенты – это компании из всех областей промышленности, однако, доминируют среди них предприятия, работающие в области машиностроительной, электротехнической промышленности, промышленности пластических материалов и продовольственного производства. Помимо конечных заказчиков, с нашей помощью эти фирмы ищут, главным образом, дистрибьюторов и торговых представителей», - сообщил директор немецкого филиала CzechTrade в Дюссельдорфе Адам Яреш.

Германия уже продолжительное время является для Чехии важнейшим торговым партнером. Практически 30% от всего оборота зарубежной торговли ЧР связано с этим западным соседом Чехии. На немецкий рынок отправляется более 32% чешского экспорта. Германия также является одной из главных стран, откуда Чехия импортирует товары. Перспективными областями для экспорта в ФРГ из Чехии являются, прежде всего, области ICT, электроника, экологическое оборудование, приборы для исследований космоса и другие товары высочайшего качества.