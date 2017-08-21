Чешские замки – сказка, которую можно купить

Небольшие аристократические резиденции жители страны используют чаще как место для отдыха, а для крупных объектов разрабатывают специальные бизнес-проекты, открывая там дома престарелых, казино, клиники пластической хирургии и бизнес-центры.

Владелец агентства недвижимости Павел Ондрачек так любит историю, что в 2016 г. стал владельцем уже второго по счету замка, а первый приобрел еще 20 лет назад, открыв там корчму и гостиницу в средневековом стиле. Инвестиции в размере семи миллионов крон окупили себя с лихвой. В прошлом году за пятнадцать миллионов крон Ондрачек приобрел резиденцию в стиле рококо, находившуюся в плачевном состоянии.

На чешском рынке недвижимости выставлены на продажу десятки замков и аристократических резиденций, окруженных большими парками. Так, компания Praga 1 Романа Гронека в настоящее время может предложит ь 35 подобных объектов.

Цены на замки в Чехии колеблются от пяти до двухсот миллионов крон, и интерес к таким инвестициям в последнее время растет. «Люди ищут новые интересные направления для вложения средств», – свидетельствует совладелец агентства Chateau Иржи Соукуп.

«Продать замок в Чешской Республике – вопрос не одного-двух месяцев. Как правило, это требует нескольких месяцев или даже лет. Многое зависит от того, в каком состоянии находится недвижимость», – описывает ситуацию директор компании Fincentrum Reality Мартин Фойтик, который таке напоминает, что процесс реконструкции может оказаться особенно сложным, ели здание является историческим памятником.