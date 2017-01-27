27-01-2017 15:06 | Лорета Вашкова

Железнодорожный вокзал является визитной карточкой города, и вскоре облик многих чешских ж/д станций станет более красивым и приветливым. Управление железнодорожным транспортом планирует серию работ по благоустройству вокзалов, суммарный объем которых является беспрецедентным за последние десятилетия. Осуществление намеченных планов потребует в ближайшие три года инвестиций в размере 4,4 млрд крон (163 миллиона евро). Ремонтные работы охватят не менее 120 вокзалов страны. Текущий год станет годом подготовки реализации работ. Проведение наиболее масштабных из них запланировано на 2018 год.

Ворота в город

Обновлено будет здание пражского Смиховского вокзала, на что будет потрачено примерно 100 миллионов крон, а также железнодорожные станции городов Франтишковы Лазне, Бероун и Яромнерж. Уже в нынешнем году в лучшую сторону преобразятся здания ж/д вокзалов пражского Браника - отсюда не только ходят электрички, прибывающие на Главный вокзал Праги, но и многократно отправлялся по трассе «Posázavský Pacific» паровоз во главе с локомотивом «Четырехколесник» 1917 года, Maле Сватоневице на востоке страны, Велке Гамры в Либерецком крае.

В нынешнем году затраты предположительно составят около 800 млн крон. «К выполнению ремонтных работ в первую очередь будут привлекаться региональные строительные фирмы», - сообщил представитель Управления железнодорожным транспортом Toмаш Дрмола. Данный шанс трудно переоценить. «В ситуации резкого сокращения объемов строительства возможность модернизации объектов вокзальной инфраструктуры весьма важна для маленьких фирм», - отмечает президент Союза индивидуальных предпринимателей в сфере строительства Вацлав Матиаш, напомнивший в данной связи о падении объема строительных заказов в публичном секторе в Чешской Республике в 2016 году. Он сократился более чем на треть.