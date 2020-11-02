Чешские трамваи для Финляндии

Тимур Кашапов
02-11-2017
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Дочерняя компания Škoda Transportation финская Transtech Oy поставит 65 трамваев ForCity Smart Arctic в финский город Тампере. Общая стоимость заказа составляет 2,7 млрд крон.

Фото: ТранстехФото: Транстех ForCity Smart Arctic – первая серийная узкоколейная модель трамвая, имеющая низкий пол и полностью поворотное шасси. Модель соответствует требованиям холодного финского климата, она хорошо утеплена и отличается энергоэффективностью. Уменьшение нагрузок на ось позволило добиться экономии ресурсов. Инновационная система торможения позволяет переводить часть энергии на отопление трамвая.

«Третий по величине город Финляндии Тампере заказал 19 трамваев ForCity Smart Artic для первого этапа вновь созданной трамвайной сети. Контракт включает в себя сервисное обслуживание машин, а также опцию на покупку еще 46 трамваев», - сказал председатель правления Škoda Transportation Томаш Игначак.

По его словам, Финляндия для Škoda Transportation является одним из самых успешных рынков. В конце августа «Финские государственные железные дороги» приобрела 20 трамваев этой же модели для Хельсинки. Также было подписано соглашение о намерениях поставить 29 трамваев для нового маршрута «Райде-Йокери», связывающий Хельсинки и западный пригород финской столицы – Эспоо.

Тимур Кашапов
02-11-2017
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