Чешские технологии согреют Польшу

«Реализация данного контракта позволила нам выйти на польский рынок. Причем заказчиком выступил второй по величине производитель электроэнергии в Польше и крупнейший дистрибьютор электроэнергии на территории страны», - подчеркнул директор подразделения Energetika компании ZAT говорит Франтишек Курал.

Работы были осуществлены в рекордный срок – за менее, чем три месяца, что примерно в два раза быстрее стандартной продолжительности реализации подобного проекта. «Это потребовало от нас максимальной координации усилий и обсуждения нестандартных условий с нашими поставщиками», - указал Курал.

По его словам, на ТЭЦ «Катовице» была установлена станция управления SandRA. Помимо TAURON Polska Energia S.A., ее приобрели компании из более чем шестидесяти стран мира. «Теперь мы хотим уделить больше внимания соседним рынкам, в том числе польскому», - уточнил Иво Тихи, член Совета директоров ZAT. Среди других целевых рынков менеджер назвал государства Северной Европы, а также Иран и Индонезию.