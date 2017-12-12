Чешские поставщики возобновят экспорт свинины в Россию

Введенный российской стороной запрет на ввоз свинины и поросят был обжалован Евросоюзом во Всемирной торговой организации. В результате, на основе принятого международной инстанцией решения, запрет был с некоторыми оговорками аннулирован с 6 декабря текущего года. Ограничения ныне касаются только тех регионов, где актуально регистрируется распространение вируса африканской чумы свиней. В Чехии запрет на экспорт затрагивает лишь Злинский край. Россия вела запрет на ввоз свинины и живых поросят из ЕС в январе 2012 года в связи с распространением африканской лихорадки (одна из разновидностей названий заболевания). В 2014 году экспорт свинины попала также под запрет в рамках ответных мер на санкции, введенные Евросоюзом против России в связи с аннексией Крыма и ситуацией в восточной части Украины. В это время, однако, Россия продолжала пользоваться аргументацией, что речь идет о стремлении воспрепятствовать распространению между животными опасного вирусного заболевания (для людей африканская чума свиней, согласно данным специалистов, опасности не представляет).

В августе 2017 года Всемирная торговая организация констатировала, что запрет на ввоз свинины в Россию из стран ЕС был незаконным и политически мотивированным. Поданная российской стороной апелляция была отклонена.

По данным Министерства сельского хозяйства Чехии, экспорт аграрной продукции в Россию в 2013 году исчислялся 2,45 миллиарда крон (95,7 миллиона евро). В 2014 году поток сельскохозяйственной продукции из Чехии в Россию увеличился до 2,96 миллиардов крон (115,6 миллиона евро), однако, в 2015 опустился до уровня 2,35 миллиарда крон (почти 92 миллиона евро). За первые три квартала 2017 года в Россию из Чехии была поставлена сельскохозяйственная продукция на сумму 1,9 миллиарда крон (74,2 миллиона евро).