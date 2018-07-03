Чешские нанолинзы – прорыв в технологиях освещения

Нанотехнологии стремительно меняют привычный мир – чешская компания IQ Structures создала нанолинзы, позволяющие перенаправлять лучи светодиодных ламп, что не могла бы сделать обычная оптика. Это дает возможность создавать легкие, плоские осветительные приборы любой формы, лучи которых попадают именно в то место, куда их желает направить хозяин или дизайнер интерьера.

Чешские разработки уникальны своими миниатюрными размерам и точностью, с которой можно контролировать площадь освещения, – она сужается до невероятных 10 нанометров. При этом, по словам изобретателей, подобные источники света можно производить миллионными сериями. Эти технологии востребованы производителями осветительных приборов и автомобилестроителями, которые используют их для освещения салонов автомобилей.

IQ Structures настолько опередила другие разработки подобного направления, что у нее практически нет конкурентов, даже среди пионеров отрасли в США, Германии и Финляндии.

Вторая область деятельности компании – разработка элементов, защищающих изделие от подделки, которые хорошо различимы человеческим глазом и вместе с тем отличаются внешней привлекательностью. В получении подобных технологий заинтересованы типографии, выпускающие ценные бумаги, правительства разных стран и владельцы брендов, которые часто сталкиваются с фальсификацией своей продукции.