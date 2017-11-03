Чешские музыкальные инструменты могли бы вернуться на российский рынок

«В настоящее время, помимо Китая и государств Латинской Америки, рассматриваются возможности экспорта в Великобританию. Нам хотелось бы видеть наши инструменты также в русских магазинах. Продвижению нашего бренда способствует деятельность государственного агентства поддержки экспорта CzechTrade», – рассказал Давид Гула, генеральный директор предприятия, где рождаются струнные инструменты высочайшего качества.

Экспорт в настоящее время составляет около 80% всех доходов Strunal-Schönbachu, которые достигли за год порядка 40 миллионов крон.

Новые элекроскрипки и гитары

«До апреля, на который приходится ежегодная престижная ярмарка музыкальных инструментов и аппаратуры во Франкфурте-на-Майне, мы хотим успеть расширить наше портфолио и представить новые гитары, однако до этого покажем в США две скрипки нового поколения, в создании которых принимают участие также аргентинцы», - сообщил Давид Гула. Речь идет об электроскрипках, звук которых максимально приближен к акустическим. Одна из функций, благодаря которой такие скрипки называют «тихими», позволяет репетировать музыкантам дома. Одновременно Д. Гула посетовал, что согласно директивам Евросоюза, ставка ввозной пошлины на музыкальные инструменты составляет 5%, что существенно затрудняет ситуацию Strunal, которой приходится противостоять жесткой конкуренции на рынке со стороны стран Азии.