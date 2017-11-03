Чешские музыкальные инструменты могли бы вернуться на российский рынок

Чешские музыкальные инструменты вскоре получат шанс восстановить свои позиции на экспортном рынке. В ноябре компания Strunal-Schönbach, преемницу бывшей Cremonа Luby, начнет серию переговоров с зарубежными партнерами. Производитель прекрасных скрипок, виолончелей, контрабасов и гитар надеется выйти на рынки Китая и Латинской Америки, несмотря на то, что латиноамериканские страны обезопасили свой рынок достаточно высокими таможенными пошлинами на уровне 40%, а Китай в свою очередь отгородился от экспорта 20%-ми тарифными пошлинами.
«В настоящее время, помимо Китая и государств Латинской Америки, рассматриваются возможности экспорта в Великобританию. Нам хотелось бы видеть наши инструменты также в русских магазинах. Продвижению нашего бренда способствует деятельность государственного агентства поддержки экспорта CzechTrade», – рассказал Давид Гула, генеральный директор предприятия, где рождаются струнные инструменты высочайшего качества.
Экспорт в настоящее время составляет около 80% всех доходов Strunal-Schönbachu, которые достигли за год порядка 40 миллионов крон.
«До апреля, на который приходится ежегодная престижная ярмарка музыкальных инструментов и аппаратуры во Франкфурте-на-Майне, мы хотим успеть расширить наше портфолио и представить новые гитары, однако до этого покажем в США две скрипки нового поколения, в создании которых принимают участие также аргентинцы», - сообщил Давид Гула. Речь идет об электроскрипках, звук которых максимально приближен к акустическим. Одна из функций, благодаря которой такие скрипки называют «тихими», позволяет репетировать музыкантам дома. Одновременно Д. Гула посетовал, что согласно директивам Евросоюза, ставка ввозной пошлины на музыкальные инструменты составляет 5%, что существенно затрудняет ситуацию Strunal, которой приходится противостоять жесткой конкуренции на рынке со стороны стран Азии.