Чешские курорты в поисках поваров и горничных

Катерина Айзпурвит
01-09-2017
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Большинство чешских курортов переживает настоящий туристический бум и переполнены отдыхающими, как местными, так и из-за рубежа – Германии, России, Израиля. Однако увеличение турпотока приносит гостиницам и санаториям не только повышение прибыли, но и дополнительные заботы, – острую нехватку рабочих рук.

Фото: CzechTourismФото: CzechTourism Помимо медицинского персонала, который необходим для проведения процедур пациентам санаториев, не хватает поваров, официантов, горничных. Низкая безработица в Чехии привела к тому, что владельцы курортных заведений не в состоянии найти необходимое число сотрудников.

Следует отметить, что зарплаты в секторе курортного обслуживания остаются достаточно низкими. Одним из существенных факторов здесь является система начислений, которые санатории получают от страховых компаний за пребывание там пациентов с чешскими медицинскими страховками. Повышение зарплат, которое неизбежно должно произойти уже в течение ближайших курортных сезонов, приведет к подорожанию обслуживания.

«Санатории, прежде всего, в Карловарском крае, испытывают дефицит поваров, официантов и горничных, то есть сотрудников, которых санаторию требуются десятки и даже сотни», – описывает ситуацию президент Союза лечебных санаториев и член руководства курорта Лугачовице Эдуард Блага.

В 2014 г. чешские санатории переживали резкий спад посещаемости из-за падения курса рубля на фоне антироссийских санкций. В 2015 г. на курорты страны приехало на 30 тысяч клиентов меньше по сравнению со средним показателем предыдущих лет. Однако в настоящее время число туристов повышается стремительными темпами.

Катерина Айзпурвит
01-09-2017
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