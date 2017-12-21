Чешские короли солнца

Иран намерен развивать на своей территории возобновляемые источники энергии, их мощность к 2021 году должна составить около 5 ГВт. Одной из компаний, которая будет заниматься строительством новых мощностей, станет Solek. Данная фирма выиграла конкурс на строительство и эксплуатацию на протяжении двадцати лет солнечных электростанций мощностью 10 МВт, которые будут расположены в остане Семнан на севере Ирана.

«Важно выйти на этот рынок именно сейчас, потому что Иран только начинает задумываться о масштабном использовании солнечной энергии. Это позволит обеспечить для нас более выгодную покупную цену», - сказал Зденек Соботка, владелец группы Solek. По его словам, стоимость строительства составит около 300 млн крон (12 млн евро). Соботка собирается привлечь к финансированию проекта китайский EximBank.

Помимо Solek, строить солнечные электростанции за рубежом намерена и фирма Photon Energy, которая планирует развиваться в Австралии. В этой стране она уже возводит две электростанции мощностью 48 МВт. Вместе с местными партнерами чешская компания планирует реализовать еще семь крупных проектов, в рамках которого может быть построено солнечных электростанций общей мощностью 1,4 ГВт.

Кроме того, Photon Energy заканчивает строительство небольшой электростанции в Венгрии. Данный рынок заинтересовал и другого крупного игрока на чешском рынке – владельца группы Z-Group Зденека Земека, которому принадлежат солнечные электростанции в Чешской Республике мощностью свыше 40 МВт. В 2015 году Z-Group также завершила строительство солнечной электростанции в Украине мощностью 5 МВт и рассматривает возможность реализации в этой стране еще нескольких проектов.