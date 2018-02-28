Чешские фирмы приобретают словаки и украинцы

Согласно анализу, проведенному агентством Bisnode, граждане России среди покупателей готовых чешских компаний оказались лишь на 5-м месте, приобретя в 2017 г. 6% чешских фирм из общего числа проданных иностранцам предприятий.

Комментируя ситуацию на рынке, аналитик агентства Петра Штепанова констатирует: «Это страны, географически близко расположенные к Чешской Республике, обладающие историческими и экономическими связями с нашей страной».

Более половины чешских компаний, перешедших к иностранным владельцем, было основано менее трех лет назад. Исследование показывает, что в прошлом году было продано на 112 фирм больше, чем в 2016-м.

«В основном это – так называемые ready-made компании, то есть фирмы, которые никогда не вели коммерческую деятельность и были учреждены с целью дальнейшей продажи», – сообщает Петра Штепанова, которая напоминает, что именно такое приобретение готовой компании остается самым быстрым и простым способом начать свой бизнес в Чехии буквально в течение 24 часов. «Это доказывает тот факт, что адрес более 70% чешских компаний, проданных иностранным предпринимателям, был зарегистрирован в Праге», – добавляет аналитик.

За последние четыре года около 3500 чешских компаний ежегодно переходит в собственность зарубежных предпринимателей.