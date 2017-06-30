В ходе консультаций наибольший интерес экспортеры, помимо указанных стран. Проявили также к экспорту в ЮАР, Сербию и Саудовскую Аравию. Также представители фирм интересовались возможностями экспорта в Аргентину, Египет, Индию, Иран, Канаду, Турцию и Вьетнам.

В течение среды и четверга прошло более 2900 переговоров о конкретных торговых сделках на отдельных рынках, возможностях презентации чешских товаров, поисках торговых партнеров и возможностях участия чешских фирм в зарубежных выставках и ярмарках.

По мнению вице-президента Союза промышленности и транспорта Радека Шпицара, значительную поддержку экспорту оказало бы принятие единой европейской валюты, которое бы помогло экспортерам избавиться от проблем, связанных с колебанием курса кроны.

Экспорт чешских фирм в 2016 году достиг рекордных 3,97 триллиона крон, что на 2,3% больше по сравнению с 2015 годом. В 2017 году положительный тренд продолжается, с января по февраль чешский экспорт вырос на 4,2%.