В настоящий момент самый большой интерес проявляют чешские экспортеры к отправке своей продукции в Китай, США, Россию и Германию. Растет также спрос к услугам, которые оказывает государство по поддержке экспорта. Такая информация стала известна по итогам встречи фирм с экономическими дипломатами, которая прошла в четверг в Праге. Возможностью проконсультироваться с экономическими советниками и директорами CzechTrade, воспользовалось почти 500 чешских компаний.
В ходе консультаций наибольший интерес экспортеры, помимо указанных стран. Проявили также к экспорту в ЮАР, Сербию и Саудовскую Аравию. Также представители фирм интересовались возможностями экспорта в Аргентину, Египет, Индию, Иран, Канаду, Турцию и Вьетнам.
В течение среды и четверга прошло более 2900 переговоров о конкретных торговых сделках на отдельных рынках, возможностях презентации чешских товаров, поисках торговых партнеров и возможностях участия чешских фирм в зарубежных выставках и ярмарках.
По мнению вице-президента Союза промышленности и транспорта Радека Шпицара, значительную поддержку экспорту оказало бы принятие единой европейской валюты, которое бы помогло экспортерам избавиться от проблем, связанных с колебанием курса кроны.
Экспорт чешских фирм в 2016 году достиг рекордных 3,97 триллиона крон, что на 2,3% больше по сравнению с 2015 годом. В 2017 году положительный тренд продолжается, с января по февраль чешский экспорт вырос на 4,2%.