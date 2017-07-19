Спустя полтора года после отмены международных санкций в отношении Ирана чешский экспорт в эту страну обнадеживающе растет. За первые пять месяцев 2017 года он увеличился за год на 80% и достиг 814 миллионов крон (30,7 млн. евро). Однако ситуация пока далека от первоначальных ожиданий. «Пока что это очень мало, поскольку население Ирана по количеству аналогично Германии. Там существует огромный потенциал для роста», - сообщил Отто Данек из Ассоциации экспортеров. Бывший министр промышленности и торговли Ян Младек, который после снятия санкций отправился в Иран с делегацией предпринимателей, в конце 2016 года заметил, что чешский экспорт в это государство мог бы вырасти ежегодно до 15 миллиардов крон (566 млн. евро).

Чешские компании проявляют интерес к экспорту в Иран, однако банки не хотят предоставлять экспортное финансирование, в то время как иранские партнеры очень хотели бы получить кредиты на поставки. «В Иране сильно стремление к модернизации, однако у фирм там недостаточно наличных средств. Процентные ставки в иранских банках колеблются свыше 20%. Поэтому иранцы хотели бы получать как товар, так и финансирование», - объясняет директор зарубежного офиса агентства CzechTrade Филип Тума. Нежелание банков предоставлять кредиты подтверждает и государственная компания по страхованию экспорта EGAP, которая может страховать чешский экспорт в Иран с 2016 года. Однако до сих пор она застраховала только сентябрьские поставки пищевых добавок компании Walmark.

Сами чешские банки, по информации экономического издания E15, избегают комментировать вопросы финансирования экспорта. Директор отдела Экспортного финансирования банка ČSOB Ян Нывлт говорит о ситуации следующим образом: «Улучшению условий экспорта не помогает как геополитическая ситуация, так и неясное макрополитическое развитие в регионе. Несмотря на это, после отмены санкций нам удалось осуществить несколько сделок для Ирана. Речь шла о кратковременных финансовых продуктах и сопровождающих услугах».

Европейские банки, сообщает издание E15, по-прежнему опасаются, что за финансирование торговли с Ираном их могли бы наказать американские органы. Не помогло в этом даже заявление, сделанное в 2016 году Министерством финансов США, о том, что Соединенные Штаты не будут преследовать банки за пределами США за трансакции с Ираном, если долларовые платежи не пойдут через финансовые институции в Америке. По мнению американских юристов, однако, нельзя гарантировать, что доллары из трансакций полностью обойдут Соединенные Штаты.