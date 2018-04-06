Чешские автоматы на вооружении венгерской армии

Пистолеты-пулеметы компании Česká zbrojovka (Чешская оружейная) будут производиться в Венгрии с целью поставки в вооруженные силы этой страны. Лицензию на выпуск Scorpion EVO-3, а также пистолетов P-07/09 и штурмовых винтовок CZ Bren 2 у чешской фирмы приобрела компания M.o.D Arzenál. Лицензионным договором предусмотрен выпуск 200 тысяч единиц вышеупомянутых моделей огнестрельного оружия, общей стоимостью 100 миллионов евро.
Как подчеркнул глава компании Česká zbrojovka Любомир Коваржик, речь идет о моделях оружия, чья надежность и эффективность подтверждена годами использования в более чем сотне стран мира. Штурмовые винтовки CZ Bren 2 использует, например, французское антитеррористическое подразделение GIGN.
На первом этапе в Венгрии будет осуществляться сборка пистолетов и автоматов из комплектующих, поставляемых из Чехии. С января 2019 года в ход будут запущены уже собственные конвейеры. Благодаря приобретению чешской лицензии на выпуск оружия, венгерская фирма M.o.D Arzenál создаст около 200 новых рабочих мест.
Компания Česká zbrojovka (Чешская оружейная) существует с 1936 года. Кроме головного предприятия в Угерском-Броде фирма также открыла свои филиалы в столице Моравии Брно, в Словакии и в США.