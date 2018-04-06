Чешские автоматы на вооружении венгерской армии

Как подчеркнул глава компании Česká zbrojovka Любомир Коваржик, речь идет о моделях оружия, чья надежность и эффективность подтверждена годами использования в более чем сотне стран мира. Штурмовые винтовки CZ Bren 2 использует, например, французское антитеррористическое подразделение GIGN.

На первом этапе в Венгрии будет осуществляться сборка пистолетов и автоматов из комплектующих, поставляемых из Чехии. С января 2019 года в ход будут запущены уже собственные конвейеры. Благодаря приобретению чешской лицензии на выпуск оружия, венгерская фирма M.o.D Arzenál создаст около 200 новых рабочих мест.

Компания Česká zbrojovka (Чешская оружейная) существует с 1936 года. Кроме головного предприятия в Угерском-Броде фирма также открыла свои филиалы в столице Моравии Брно, в Словакии и в США.