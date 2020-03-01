Чешские автобусы в Прибалтике

Тимур Кашапов
01-03-2018
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4 новых электробуса будут поставлены в латвийский город Резекне чешской фирмой SOR Libchavy. Сумма контракта составляет 1,6 млн евро. Первый электробус будет отправлен в Латвию на обкатку уже в ноябре текущего года.

Автобус SOR EBN 10,5, Фото: Радим Голиш, CC BY-SA 3.0 CZАвтобус SOR EBN 10,5, Фото: Радим Голиш, CC BY-SA 3.0 CZ Договор о поставках автобусов был заключен в 2017 году. Соответствующее соглашение о финансировании проекта подписали ООО Rēzeknes Satiksme и Резекненская городская дума. Перед запуском производства автобусов чешское предприятие посетили старший руководитель проектов управления развития Резекненской думы Имант Мекша, президент дилерской компании Balti Bussi Grupp Мэелис Симулант и руководитель Rēzeknes Satiksme Евгений Коршенков.

Отметим, что электробусы производства SOR Libchavy будут поставлены также в Ростов к старту Чемпионата мира 2018 года по футболу. Речь идет о моделях SOR EBN 12 и SOR EBN 10,5 с электродвигателями ТАМ 1049 Pragoimex мощностью 120 кВт. Главной отличительной чертой автобусов является экологичность и эффективность.

Автобус SOR EBN 10,5, Фото: Радим Голиш, CC BY-SA 3.0 CZАвтобус SOR EBN 10,5, Фото: Радим Голиш, CC BY-SA 3.0 CZ «Зарядить аккумулятор автобуса можно при помощи линий электропередачи для движения обычного троллейбуса. Такую функцию можно провести благодаря встроенному динамическому и статическому патнографу. Помимо этого, двигатель во время работы охлаждается водой, также, как и тяговый преобразователь. Тепло, которое отводится от двигателя, в зимнее время можно использовать для обогрева салона, что делает автобус еще выгоднее для его владельцев», - говорится на сайте компании SOR Libchavy.

Тимур Кашапов
01-03-2018
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