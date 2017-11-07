Чешские автобусы для словацкой столицы

Полностью выполнить братиславский заказ SOR Libchavy планирует к середине 2018 года. Все электробусы с низким полом, что удобно для обслуживания инвалидов, закупленные транспортным предприятием словацкой столицы, оснащены кондиционерами, камерами наблюдения и системой мобильного подключения к Интернету. Аккумуляторы, которыми оснащены новые электробусы чешского производства, позволяют без подзарядки преодолеть 160 километров.

Как ранее сообщалось, фирма SOR Libchavy в тендере победила соперника из Чехии - Škoda Electric и польскую фирму Solaris.

С Братиславой фирма SOR Libchavy сотрудничает также и в рамках контракта на поставку автобусов. Последним договором, подписанным в июне текущего года, предусматривается приобретение словацкой столицей 60 новых автобусов за 17,25 миллиона евро (445 миллиона крон).