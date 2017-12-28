Чешские авиалегионеры в России

Российский рынок является одним из основных для Aircraft Industries. По данным компании, с 2009 по 2014 гг. было собрано более 70 самолетов L-410, 45 из которых поставлено в Россию. Затем стало известно о планах по развертыванию производства L-410 в Свердловской области, и в июле 2015 года был подписан лицензионный договор о локализации производства между Aircraft Industries и Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА). Строительство цеха для выпуска L-410 началось год спустя.

В 2016 году в РФ было передано 9 самолетов L-410, в 2017-м – 11 машин. ВВС России на данный момент активно эксплуатируют 29 самолетов L-410, еще 70 чешских машин хранятся на складах.

18 самолетов L-410, которые должны быть переданы российскому заказчику, планируется использовать в интересах в том числе сил специальных операций в сложных климатических условиях. В этой связи планируется провести модернизацию L-410 для посадки на воде и на снег.

Ожидается, что модернизация самолетов будет проходить в России силами УЗГА. Планируется замена бортового оборудования на системы российского производства и реконструкция шасси.