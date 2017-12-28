Чешские авиалегионеры в России

Чешская Aircraft Industries поставит в Россию 18 турбовинтовых самолетов L-410. Стоимость контракта не уточняется.
В 2016 году в РФ было передано 9 самолетов L-410, в 2017-м – 11 машин. ВВС России на данный момент активно эксплуатируют 29 самолетов L-410, еще 70 чешских машин хранятся на складах.
18 самолетов L-410, которые должны быть переданы российскому заказчику, планируется использовать в интересах в том числе сил специальных операций в сложных климатических условиях. В этой связи планируется провести модернизацию L-410 для посадки на воде и на снег.
Ожидается, что модернизация самолетов будет проходить в России силами УЗГА. Планируется замена бортового оборудования на системы российского производства и реконструкция шасси.
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