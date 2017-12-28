Чешские авиалегионеры в России

Тимур Кашапов
28-12-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешская Aircraft Industries поставит в Россию 18 турбовинтовых самолетов L-410. Стоимость контракта не уточняется.

Российский рынок является одним из основных для Aircraft Industries. По данным компании, с 2009 по 2014 гг. было собрано более 70 самолетов L-410, 45 из которых поставлено в Россию. Затем стало известно о планах по развертыванию производства L-410 в Свердловской области, и в июле 2015 года был подписан лицензионный договор о локализации производства между Aircraft Industries и Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА). Строительство цеха для выпуска L-410 началось год спустя.

В 2016 году в РФ было передано 9 самолетов L-410, в 2017-м – 11 машин. ВВС России на данный момент активно эксплуатируют 29 самолетов L-410, еще 70 чешских машин хранятся на складах.

18 самолетов L-410, которые должны быть переданы российскому заказчику, планируется использовать в интересах в том числе сил специальных операций в сложных климатических условиях. В этой связи планируется провести модернизацию L-410 для посадки на воде и на снег.

Ожидается, что модернизация самолетов будет проходить в России силами УЗГА. Планируется замена бортового оборудования на системы российского производства и реконструкция шасси.

Тимур Кашапов
28-12-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Pixabay, открытый источник

Чехия – за Россию под олимпийским флагом

Спортивный мир с напряжением следил за делом о «русском допинге». Наконец, из Лозанны пришло известие – Международный олимпийский комитет…
Фото: Официальный сайт компании FANS

FANS намерена строить градирни в России

Чешская компания FANS собирается возвести в России завод по производству водооборотных систем и градирен. Цена вопроса – 30…
Президент Земан, Фото: ЧТК

CzechTrade: чешские фирмы подписали в России договоры на сумму 20 миллиардов крон

Как сообщает государственное агентство CzechTrade, предприниматели, сопровождавшие президента Земана в его официальной поездки в Россию, подписали…
Далее об этом
Президентские выборы 2018
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL