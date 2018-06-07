Чешская «зарядка» будущего

Тимур Кашапов
07-06-2018
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Чешская компания EnergyCloud разрабатывает уникальные скоростные электрические автомобильные зарядные устройства для дома. Первые образцы могут поступить в продажу в 2019 году.

Фото: EnergyCloudФото: EnergyCloud Зарядка электромобиля в домашних условиях занимает в настоящее время до 12 часов. EnergyCloud намерена сократить этот период до одного часа, используя возобновляемые источники энергии.

«Наши клиенты сегодня получают в свое распоряжение устройство, полностью заряжаемую «зеленой» и дешевой солнечной энергией, которую они зачастую не успевают израсходовать. Почему бы ее не использовать для зарядки электромобиля? Благодаря тому, что прибор будет подключаться непосредственно к домашнему аккумулятору, мы можем направлять электричество в автомобиль с постоянным током. В результате процесс протекает значительно быстрее, чем зарядка через обычную розетку с переменным током», - раскрыл подробности инновационной разработки Томаш Йелинек, владелец EnergyCloud.

EnergyCloud на проект получила субсидии Министерства промышленности и торговли ЧР в размере 11 млн крон. «Мы собираем наши зарядные устройства исключительно в Чехии и силами чешских сотрудников, над разработкой программного обеспечения работает команда нашиъ экспертов, а также студенты Политехнического университета и Западочешского университета», - пояснил Йелинек.

Ожидается, что благодаря зарядным устройствам EnergyCloud водителю электромобилей получат энергетическую независимость, значительную экономию, а государство – бережное отношение к природе. Первые зарядные устройства должны быть собраны уже к Рождеству, купить их будет возможно уже в первой половине 2019 года.

Тимур Кашапов
07-06-2018
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