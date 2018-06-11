Чешская виртуальная клюшка для «Детройт Ред Уингз»

Катерина Айзпурвит
11-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В одиннадцатый раз жюри конкурса компании Vodafone «Идея года» выбирала лучших начинающих предпринимателей Чехии и Словакии, сумевших добиться международного признания.

Проект SenseArena, фото: YouTube канал Zet RadioПроект SenseArena, фото: YouTube канал Zet Radio Абсолютным победителем был признан проект SenseArena, который при помощи виртуальной симуляции позволяет оттачивать мастерство начинающих и профессиональных хоккеистов и помогает эффективно проходить реабилитацию игрокам, получившим травмы.

Среди заказчиков изобретения – знаменитый американский хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз». О своем интересе к приобретению симулятора уже сообщили также игроки «Даллас Старз». Основными составляющими симулятора являются виртуальная интерактивная клюшка, а также проведение детального анализа стиля игры хоккеиста.

Победители конкурса получили приз в размере 300 тыс. крон (12 тыс. евро) и поддержку в привлечении новых инвестиций в свой проект, которые могут достигать десятков миллионов крон.

Второе место в состязании «Идея года» занял проект NanoScree, разработанный в университете им. Шафарикак в Кошице. Он позволяет при минимальных расходах и в течение нескольких минут проводить проверку состояния воды, включая редкие и новые формы загрязнения.

На третьем месте оказалась фирма Glycanostics, разрабатывающая доступные и высокоточные тесты, позволяющие обнаружить рак простаты и груди, которые можно использовать как амбулаторно, так и в домашних условиях.

Катерина Айзпурвит
11-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Drone n Base, Фото: YouTube

Хит чешского сезона инноваций – бессмертный игровой дрон

Абсолютным победителем 10-го юбилейного конкурса компании Vodafone «Идея года» стал игровой проект Drone n Base. Бои с помощью миниатюрных беспилотников…
Далее об этом

Каждую неделю в программе «Радио Прага» на суд слушателей будет представлено пять песен. (Далее об этом)

Хит столетия
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL