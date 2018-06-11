Чешская виртуальная клюшка для «Детройт Ред Уингз»

Абсолютным победителем был признан проект SenseArena, который при помощи виртуальной симуляции позволяет оттачивать мастерство начинающих и профессиональных хоккеистов и помогает эффективно проходить реабилитацию игрокам, получившим травмы.

Среди заказчиков изобретения – знаменитый американский хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз». О своем интересе к приобретению симулятора уже сообщили также игроки «Даллас Старз». Основными составляющими симулятора являются виртуальная интерактивная клюшка, а также проведение детального анализа стиля игры хоккеиста.

Победители конкурса получили приз в размере 300 тыс. крон (12 тыс. евро) и поддержку в привлечении новых инвестиций в свой проект, которые могут достигать десятков миллионов крон.

Второе место в состязании «Идея года» занял проект NanoScree, разработанный в университете им. Шафарикак в Кошице. Он позволяет при минимальных расходах и в течение нескольких минут проводить проверку состояния воды, включая редкие и новые формы загрязнения.

На третьем месте оказалась фирма Glycanostics, разрабатывающая доступные и высокоточные тесты, позволяющие обнаружить рак простаты и груди, которые можно использовать как амбулаторно, так и в домашних условиях.