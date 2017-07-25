Чешская недвижимость привлекает покупателей из СНГ, Вьетнама и Великобритании

Лорета Вашкова
25-07-2017
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Чехия очень востребована среди зарубежных инвесторов, которые ищут как жилую недвижимость, так и коммерческую для диверсификации инвестиционного портфеля. По информации газеты Právo, преобладают между ними россияне и граждане других стран бывшего СССР, а также Вьетнама и Великобритании. В последние месяцы чешским рынком недвижимости заинтересовались также граждане Китая и Израиля.

Фактор «стратегической экономической безопасности»

Иллюстративное фото: Кристина Макова, Чешское радио - Радио ПрагаИллюстративное фото: Кристина Макова, Чешское радио - Радио Прага Как следуeт из анализа агентства недвижимости Lekvi Group, важными факторами для клиентов из стран Восточной Европы, заинтересованных в приобретении недвижимости, играет экономическая стабильность и высокий уровень безопасности Чехии, что гарантирует доходность и надежность инвестиций. Покупатели высоко оценивают и качество новых жилых проектов на территории страны.

Национальный состав инвесторов в чешскую недвижимость на протяжении последних лет почти не претерпел изменений. Единственное, что поменялось после преодоления экономического кризиса – снизилась относительная доля иностранных покупателей жилой недвижимости на чешском рынке, на котором в большей мере сосредоточили интересы сами чехи.

«В течение десяти лет 70% иностранных покупателей составляли россияне и украинцы. Однако уже менее известно, что зачастую владельцами чешской недвижимости становятся белорусы, азербайджанцы, а в последнее время также инвесторы из Китая и Израиля», – информировал в интервью изданию Právo Фираз Муинов, исполнительный директор Lekvi Group. По словам Муинова, в период финансового кризиса иностранцам принадлежало 30% всех квартир и домов от общей численности недвижимости в стране. После кризиса чехи воспользовались для приобретения собственного жилья улучшением общей экономической ситуации и низкими процентными ставками по ипотечным кредитам.

По словам сотрудника Lekvi Group Карела Бартоша, в минувшие годы иностранные покупатели проявляли интерес, прежде всего, к большим квартирам (в высоком ценовом сегменте), однако в настоящее время спрос на них снизился на 50%. Большинство клиентов заинтересованы в приобретении малогабаритных квартир и коммерческой недвижимости. «Мы предполагаем, что недвижимость в будущем будет привлекательна в этом плане также с учетом бума краткосрочной аренды жилых помещений и онлайн-сервисов типа Airbnb», – полагает Карел Бартош.

Лорета Вашкова
25-07-2017
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