Чешская молодежь переходит с пива на коктейли

Анализ проводился с целью выявить, как на поведение посетителей питейных заведений повлиял запрет на курение в общественных местах, введенный в Чехии год назад.

Обычно специалисты в связи с появлением подобных ограничений предрекают повышение потребления пива, что, однако, в случае с чешской молодежью не подтвердилось. 11% респондентов моложе 29 лет указали, что за последний год, наоборот, стали реже заказывать традиционную для Чехии пенную кружку, отдавая предпочтение более привлекательным с их точки зрения напиткам – помимо коктейлей, это сидр и вино.

Больше пива, чем год назад, стали пить лишь 10% опрошенных. Согласно последним данным Чешского союза пивоваров, в 2017 г. потребление этого напитка в межгодовом сравнении сократилось на 5 л, составив 138 л на человека в год.

При этом, по данным исследования, в прошлом году жители страны начали чаще посещать питейные заведения, чем три года назад. Доля некурящих выросла с 2015 г. на 17%. Число тех, кто посещает бары, кафе и рестораны 1–2 раза в неделю, увеличилось за последние три года на 4%, и в качестве одной из причин респонденты приводят отсутствие там табачного дыма.