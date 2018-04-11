Цены на пражские гостиницы достигают уровня Вены

Эва Туречкова
11-04-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Интерес туристов к Чехии растет из года в год, сообщают чешские СМИ. Наряду с этим дорожают и гостиничные номера – цены отелей по стране поднялись в среднем на 18 процентов, а в самой столице – на 22 процента. По данным аналитиков, стоимость проживания в пражских отелях достигает уровня Вены.

Иллюстративное фото: Кристина МаковаИллюстративное фото: Кристина Макова В категории от трех до пяти звезд, среднестатистический номер стоит 87 евро за ночь, причем еще пять лет назад его цена не превышала 62 евро.

Гостиничному бизнесу пошло на руку искусственное снижение курса кроны до 27 крон/евро с ноября 2013 г. по апрель 2017 г. Благодаря интервенциям Чешского национального банка (ЧНБ), Прага стала дешевле для зарубежных туристов. Однако рост цен на гостиницы не остановился даже после окончания валютных интервенций, следует из статистических данных компании STR Global.

Растет также занятость отелей. Прага по данному показателю опережает целый ряд европейских государств, достигая более 80 процентов. В регионах ситуация ни чуть не хуже (75 процентов).

По данным чешского издания Hospodářské noviny, в прошлом году в чешских гостиницах поселились свыше 14 миллионов туристов, что на 9 процентов больше, чем годом ранее. Две трети из них были иностранцы, чаще всего из Германии, Словакии и России.

Эва Туречкова
11-04-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Липно и дорожка расположенная на 40-метровой высоте, фото: Richenza CC BY-SA 3.0

Эльфийская тропа Шумавского заповедника

Не менее восьми миллионов любителей зимних видов активного отдыха проводят свой отпуск в чешских горах. Неудивительно, что для большинства…
Иерусалимская синагога, фото: Екатерина Сташевская

Яркие краски Иерусалимской синагоги

Столь роскошное архитектурное меню способна предложить не всякая европейская столица. Лучшие «деликатесы» Праги сервированы не только на…
Иллюстративное фото: Кристина Макова

С момента введения антитабачного закона в Чехии снизилось число инфарктов

В Чехии уменьшилось количество сердечных приступов. В первую очередь это коснулось возрастной группы до 60 лет (13%). Таковы данные Национального…
Далее об этом

Каждую неделю в программе «Радио Прага» на суд слушателей будет представлено пять песен. (Далее об этом)

Хит столетия
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL