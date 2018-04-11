Цены на пражские гостиницы достигают уровня Вены

В категории от трех до пяти звезд, среднестатистический номер стоит 87 евро за ночь, причем еще пять лет назад его цена не превышала 62 евро.

Гостиничному бизнесу пошло на руку искусственное снижение курса кроны до 27 крон/евро с ноября 2013 г. по апрель 2017 г. Благодаря интервенциям Чешского национального банка (ЧНБ), Прага стала дешевле для зарубежных туристов. Однако рост цен на гостиницы не остановился даже после окончания валютных интервенций, следует из статистических данных компании STR Global.

Растет также занятость отелей. Прага по данному показателю опережает целый ряд европейских государств, достигая более 80 процентов. В регионах ситуация ни чуть не хуже (75 процентов).

По данным чешского издания Hospodářské noviny, в прошлом году в чешских гостиницах поселились свыше 14 миллионов туристов, что на 9 процентов больше, чем годом ранее. Две трети из них были иностранцы, чаще всего из Германии, Словакии и России.