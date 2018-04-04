Цены на квартиры растут в два раза быстрее, чем зарплаты чехов

Эва Туречкова
04-04-2018
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Несмотря на то, что количество достроенных жилых домов в Чехии из года в год растет, спрос продолжает сильно превышать предложение, что в конечном итоге приводит к росту цен на квартиры.

Иллюстративное фото: Pixabay, CC0Иллюстративное фото: Pixabay, CC0 По сравнению со среднестатистическим окладом по стране, стоимость квартир растет вдвое быстрее. По данным Moneta Money Bank, цена на квартиры за три года выросла на 35 процентов, в то время как рост зарплат составил «лишь» 14 процентов.

За последние три года была на территории Чехии построена 81 тысяча квартир, строиться началось свыше 85 тысяч других. Количество недостроенных квартир поднялось за 12 месяцев 2017 года на 15,8 процента, готовых – на 4,6 процента. Активнее всего шло строительство в Оломоуцком крае.

Только за третий квартал прошлого года цена на квадратный метр в Праге и крупных чешских городах подскочила на 6,4 процента и составила, в среднем, 51 600 крон (2064 евро). Самой дорогостоящей остается жилая недвижимость в Праге (в среднем 70 000 крон/кв.м.) По данным компании Deloitte, две трети квартир реализуются именно в столице.

Эва Туречкова
04-04-2018
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