Цены на коттеджи растут как на дрожжах

«Сразу в шести краях страны рост цент на коттеджи превысил 15%, а в сегменте квартир 15-процентный рубеж преодолел лишь один из краев Чехии», – комментирует ситуацию директор CeMap Ондржей Гон.

Наиболее стремительно семейные дома дорожают в Южно-Моравском крае, где рост достиг почти 25%. Сразу за ним идет Пльзеньский край, где подъем составил почти 23%. Обратная тенденция наблюдается только в Карловарском крае, где коттеджи с начала года подешевели на 1,5%

На рынке квартир стремительно шел рост цен в Оломоуцком крае, составив 23%. На втором месте по этому показателю оказался Пльзеньский край (11%). В Карловарском крае квартиры подешевели еще больше, чем дома, – на 5,4. На 3,8% упали цены на квартиры в Кралово-Градецком крае.

Несмотря на такой отрыв в росте цен, в пересчете на квадратный метр квартиры по-прежнему вдвое дороже коттеджей. Наибольший контраст наблюдается в Оломоуцком краю, где квадратный метр квартиры стоит почти в три раза больше.

Цена квадратного метра в коттедже колеблется в зависимости от региона Чехии – от 11 247 крон (432 евро) в Высочине до 58 071 кроны (2233,5 евро) в Праге.

«Цены на недвижимость в настоящий момент достигли потолка и уже не будут существенно расти. Мы и в будущем ожидаем высокий спрос на малометражные квартиры в крупных городах. Однако до тех пор пока спрос будет оставаться высоким — а он пока не падает, – говоря простым языком, будет продаваться все, что ни предложат», – уверен директор агентства по недвижимости Reality IQ Ондржей Машин.