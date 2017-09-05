Брно – лучший город для стартапа

Катерина Айзпурвит
05-09-2017
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Столица Моравии вошла в число городов мира с наиболее благоприятными условиями для молодых компаний, начинающих разработку собственного бизнес-проекта, обогнав при этом Прагу.

Брно (Фото: Benoît Rouzaud)Брно (Фото: Benoît Rouzaud) Составлявшее рейтинг агентство Nestpick оценивало условия учреждения новой фирмы не только с точки зрения расходов, но и с учетом качества жизни, криминогенной ситуации и других показателей. Аналитики провели сравнение 85 городов мира, среди которых Брно досталось 31-е место, а Праге – 35-е.

О благоприятном бизнес-климате в Брно свидетельствует, например, и то, что местный стартап Ajo.cz, предлагающий аренду автомобилей, уже провел успешную экспансию в Прагу.

К числу наиболее известных стартапов Брно относится система поисков авиабилетов Kiwi.com, подписавшая недавно договор с подобной испанской фирмой Amadeus. Еще одним примером успешного развития является проект Flatio – среднесрочная аренда жилья, который также уже вышел на международный уровень.

По мнению Михаэла Гардына, занимающегося внедрением новых технологий, Брно смогло обогнать Прагу потому, что географически расположено ближе к Австрии и Словакии, там высокий процент молодежи с высшим образованием и более низкая стоимость жизни.

«Аренда офиса по сравнению с Прагой в Брно дешевле на десятки процентов, что снижает расходы на предпринимательскую деятельность», – указывает Гардын, объясняя почему для своего агентства по трудоустройству VímVíc.cz решил открыть офис не только в Праге, но и в Брно.

При этом и Брно, и Прага значительно обогнали в рейтинге другие города Центральной Европы. Так, Будапешт оказался всего на 55-м месте, а Братислава – на 56-м. Несколько лучшие позиции оказались у Варшавы, которая заняла 39-ю строчку.

Катерина Айзпурвит
05-09-2017
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