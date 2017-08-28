Британская королевская семья приобрела чешский накопитель энергии

Члены британской королевской семьи опубликовали официальное видео, в котором принц Гарри вручает представителяем Непала чешский SaveBox, заряжаемый с помощью фотовольтаического элемента. Проект реализуется в сотрудничестве с английскими партнерами чешской фирмы, обосновавшейся в Валашском Мезиржичи, Your Power UK и Zed Energy.

Aктивно использовались внутренний потенциал и ноу-хау чешской компании при строительстве мобильного городка в Великобритании, построенного из контейнеров на территории аэропорта. В этих бытовках жили порядка 500 работников строительной фирмы, сооружавшей железнодорожный тоннель. Благодаря четырем установкам SaveBox в комбинации с солнечной электростанцией городок был снабжен энергией. «Мы питали этот городок в течение трех месяцев», – вспоминает один из совладельцев компании и разработчиков платформы FitCraft Energy Мартин Доразил.

«Первоначально мы занимались солнечной энергией и в 2010 году столкнулись с необходимостью накопления энергии. Цена выкупаемой электроэнергии была ниже стоимости продаваемой энергосбытовыми компаниями. Владельцы солярных модулей на крышах домов мансардного типа тоже хотят сберечь энергию на время, когда солнце не будет светить так интенсивно, поэтому мы решили заняться выпуском гибридных накопителей, запасающих большой объем энергии», - рассказал Доразил.

«Кладовая» энергии оказалась востребованной и в неэлектрифицированной горной деревне Перу, которая располагается на высоте 3,5 тысяч над морем.

FitCraft Energy реализует свои программы также по соседству, в Словакии. Три горных пансионата в Высоких Татрах, сообщается в приложении газеты Hospodářské noviny, минимум уже третий год используют SaveBox.