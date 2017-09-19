Brisk хочет расширить производство свечей зажигания в Тольятти

Об этом ЧТК 19 сентября сообщил Moймир Чапка, председатель правления и владелец компании Brisk, где трудоустроено 550 человек. Зарплаты сотрудников поднялись в 2016 году в среднем на 12 процентов. На таборском заводе работают семь украинцев.

«Это очень исполнительные сотрудники», – сообщил владелец завода, выразивший одновременно сожаление, что на данный момент он не может принять больше украинцев. Brisk производит в общей сложности порядка 800 различных типов свечей зажигания.

На заводе «Brisk Rus» в Тольятти трудится в две смены 50 русских сотрудников компании. «Планируется изменение графика работы предприятия в три смены. Производственная линия эксплуатируется на полную мощность. В этом году мы произведем пять миллионов свечей, часть которых предназначена непосредственно для российского завода «Авто ВАЗ». Повышается спрос и со стороны Volkswagen. В России активно модернизируется автопарк, и во многих случаях заказчики отдают предпочтение автомобилям зарубежного производства», – сообщил Чешскому информационному агентству Моймир Чапка.