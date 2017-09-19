Brisk хочет расширить производство свечей зажигания в Тольятти

Чешская компания Brisk из города Табор, второй крупнейший производитель свечей зажигания и накаливания в Европе и единственный в Чехии, открыл в прошлом году в Тольятти завод ООО «Brisk Rus». Ныне Brisk взвешивает возможность расширения своих производственных мощностей в России. Объем торговых сделок предприятия по сравнению с прошлым годом повысился на 13 миллионов и достиг 646,3 млн крон. В феврале 2018 г. в Таборе откроется новый цех, в котором планируется производство датчиков для автобусов MAN и Scanii.
Об этом ЧТК 19 сентября сообщил Moймир Чапка, председатель правления и владелец компании Brisk, где трудоустроено 550 человек. Зарплаты сотрудников поднялись в 2016 году в среднем на 12 процентов. На таборском заводе работают семь украинцев.
«Это очень исполнительные сотрудники», – сообщил владелец завода, выразивший одновременно сожаление, что на данный момент он не может принять больше украинцев. Brisk производит в общей сложности порядка 800 различных типов свечей зажигания.
На заводе «Brisk Rus» в Тольятти трудится в две смены 50 русских сотрудников компании. «Планируется изменение графика работы предприятия в три смены. Производственная линия эксплуатируется на полную мощность. В этом году мы произведем пять миллионов свечей, часть которых предназначена непосредственно для российского завода «Авто ВАЗ». Повышается спрос и со стороны Volkswagen. В России активно модернизируется автопарк, и во многих случаях заказчики отдают предпочтение автомобилям зарубежного производства», – сообщил Чешскому информационному агентству Моймир Чапка.