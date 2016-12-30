30-12-2016 15:37 | Ольга Васинкевич

Чешские товары хорошо реализуются в Болгарии. Это подтверждают весьма крупные объемы взаимного товарооборота, который в 2015 году превысил миллиард евро. Тем не менее, чешский экспорт по-прежнему значительно превышает импорт из Болгарии.

В настоящее время рост чешского экспорта в Болгарию приостановился. Точнее, в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, объемы экспорта из Чешской Республики в Болгарию уменьшились. Зато импорт из Болгарии за последний год вырос на 15%.

Чешский экспорт (порядка 700 миллионов евро в год) в это южно-европейское государство равномерно распределяется на большое количество товаров, среди которых уже продолжительное время преобладают товары в области машиностроения, и, в особенности, транспортные средства.

Ранее Болгария была для чешских компаний значимым направлением для инвестиций, чего нельзя сказать о настоящем времени. Одну из первых крупных инвестиций еще в середине 1990-х годов осуществила чешская компания Korado, которая до сих пор успешно производит в Болгарии плоские радиаторы. Крупные инвестиции делались чешским фирмами и в отрасль энергетики. В 2005 году чешский энергетический гигант ČEZ приватизировал примерно треть подстанций и дистрибутивной электрической сети, включая столицу Болгарии Софию.

Несмотря на то, что болгарская среда не всегда приветлива к зарубежному капиталу, в этом отношении все же существуют хорошие возможности для чешских инвесторов. Например, в секторе энергетики до 2020 года ожидаются инвестиции в объеме 950 миллионов евро в обновление электростанций и экологические проекты.

Хорошие возможности существуют для чешских компаний и в области строительства региональных складов, системы утилизации и области обращения с опасными отходами. Также возможности для чешских компаний представляет динамично развивающиеся отрасли автомобильной промышленности (компоненты) и электроники. Среди перспективных областей – сотрудничество в науке, исследованиях и сфере развития технологий.

Ввиду того, что половину площади Болгарии занимают сельскохозяйственные пространства, и здесь для Чешской Республики открываются значительные перспективы в области поставок сельскохозяйственного оборудования, знаний и know-how, биоземледелия, инновационных технологий для устойчивого развития в земледелии и лесничестве, агротуризме, разведении скота, овощеводстве и производстве экологических продуктов.