Таким образом, россияне управляют более чем 16% фирм, которые в Чехии принадлежат зарубежным юридическим и физическим лицам, 12% фирм управляют субъекты из Словакии, почти 11% - из Украины и 9% - из Германии. Число компаний, в которых физическому или юридическому лицу из-за рубежа принадлежит более 50%, за год увеличилось на 12.000, то есть примерно на 17%. Более всего в этом сыграло роль прибавление компаний с мажоритарным владельцем из Словакии (за год их число возросло на 1813), далее – из Великобритании (1123 компании) и Украины (806).

«Если посмотреть на более продолжительный временной отрезок на период с 2011 по 2017 года, мы увидим, что за последние шесть лет число российских владельцев увеличивается медленнее, чем владельцев из других стран. За последние пять лет прибыло число компаний, управляемых из Словакии (на 5000), на 2000 выросло количество фирм с украинскими и польскими владельцами. Число же фирм, управляемых из России увеличилось за этот период на 1300», - сообщил глава отделения данных CRIF Ян Циклер.

Самый динамичный рост количества был отмечен у компаний, управляемых румынскими владельцами, которых ныне в 11 раз больше, чем шесть лет назад. На 55% увеличилось число компаний с хозяевами из Люксембурга и на 50% - из Великобритании.

В то время как зарубежными владельцами из России, Украины и других восточноевропейских стран являются, за малым исключением, физические лица, в западных государствах – это чаще всего юридические лица. Среди российских, украинских и белорусских владельцев – 98% физических лиц. У владельцев же из так называемого «налогового рая» – Кипра или Люксембурга, это всего по 2% из каждого государства. Зачастую у компаний из «налогового рая» – Кипра и Люксембурга, или же у компаний из Нидерландов и Великобритании речь не идет о компаниях, капитал которых ведет происхождение из этих государств. «Часто речь идет о так называемых оффшорных компаниях с чешским капиталом или компаниях с капиталом из третьих стран. Например, среди десяти крупнейших по базовому капиталу британских компаний, которые действуют на территории ЧР, можно лишь у четырех утверждать или догадываться, что их капитал имеет происхождение непосредственно из Великобритании», - обращает внимание Ян Циклер.