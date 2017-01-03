03-01-2017 14:13 | Ольга Васинкевич

Более 30% чешских государственных облигаций в чешских кронах находится в руках зарубежных инвесторов. Общая их сумма составляет 413 миллиардов (15,2 млрд. евро) из 1348 миллиардов крон в облигациях, выпущенных на чешский рынок (50 млрд. евро).

Экономист Коммерческого банка Марек Држимал обратил внимание на то, что данная сумма облигаций у иностранных инвесторов – рекордная для Чешской Республики. В конце 2015 года доля этих облигаций составляла 21,3%, а в декабре 2014 года – 14,5%.

По словам Марека Држимала, на рынке нарушилось равновесие из-за того, что скупка евро Центробанком становится причиной нехватки данной валюты. Зарубежный инвестор, у которого достаточно евро, может предоставить их на чешский рынок в рамках займа, и, помимо прочего, получит премию. На период этого займа инвестор получит чешские кроны, которые может инвестировать как раз в чешские облигации. Премия, которую он получит за сделку, позволит ему приобрести облигации и со значительно отрицательным доходом, и, тем не менее, выиграть на этой операции.

«Разумеется, эта операция выгодна и для государства, прибыль от облигаций и по этой причине до недавнего времени уменьшалась, так же, как и процентные расходы правительства», - добавляет Марек Држимал.

Министерство финансов ЧР на финансовых рынках продавало в конце 2015 года и в 2016 году государственные облигации с более коротким сроком погашения с отрицательным доходом. Таким образом, инвесторы платили государству за то, что одолжили ему средства. Например, в середине октября 2016 года прибыль двухгодичной государственной облигации ЧР снизилась ниже -1%. Этот результат стал до сих пор наименьшим, и одновременно – самым низким по аналогичным облигациям в мире.

Очередное увеличение числа зарубежных владельцев облигаций, по мнению Држимала, можно ожидать в первые месяцы 2017 года. Это связано с тем, что на рынке сохранятся выгодные условия для них. «По окончании валютной интервенции мы ожидаем нормализацию рынка и оправдание интереса зарубежных инвесторов к чешским облигациям», - сообщает Марек Држимал.

Общая сумма выпущенных облигаций в конце ноября составляла 1562 миллиарда крон (57,8 млрд. евро), из них 214 миллиардов (8 млрд. евро) – в евробондах.