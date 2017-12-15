BMW построит в Чехии испытательный центр для беспилотных авто

Полигон для тестирования беспилотных автомобилей и два здания займут 500 га земли, а объем инвестиций составит 5 млрд крон (200 миллионов евро), сообщил на пресс-конференции вице-президент компании BMW Group Герберт Гребенц. Новый центр будет находиться в двух часах езды от главного мюнхенского Исследовательско-инновационного центра (FIZ) .

По словам Гребенца, BMW планирует представить первую модель самоуправляющегося автомобиля, предназначенную для серийного производства, в 2021 году. Начало эксплуатации Центра запланировано на 2022 г. Работать в нем будут несколько сотен человек. Полигон должен состоять из двух овалов, одного длиной шесть км и другого поменьше, где будет проходить непосредственно тестирование систем автономного управления.

Строительный участок компания в итоге приобрела у акционерного общества Sokolovská uhelná, на выбор было 80 других мест. В настоящее время готовится совместная Декларация о сотрудничестве между Правительством ЧР и компанией BMW Group.