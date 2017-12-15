BMW построит в Чехии испытательный центр для беспилотных авто

Эва Туречкова
15-12-2017
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Немецкий автомобильный завод BMW построит на территории Чехии, рядом с пограничным переходом Сваты-Кршиж/Валдсассен испытательный центр автомобилей с автономным управлением.

Фото: Pixabay CC0Фото: Pixabay CC0 Полигон для тестирования беспилотных автомобилей и два здания займут 500 га земли, а объем инвестиций составит 5 млрд крон (200 миллионов евро), сообщил на пресс-конференции вице-президент компании BMW Group Герберт Гребенц. Новый центр будет находиться в двух часах езды от главного мюнхенского Исследовательско-инновационного центра (FIZ) .

По словам Гребенца, BMW планирует представить первую модель самоуправляющегося автомобиля, предназначенную для серийного производства, в 2021 году. Начало эксплуатации Центра запланировано на 2022 г. Работать в нем будут несколько сотен человек. Полигон должен состоять из двух овалов, одного длиной шесть км и другого поменьше, где будет проходить непосредственно тестирование систем автономного управления.

Строительный участок компания в итоге приобрела у акционерного общества Sokolovská uhelná, на выбор было 80 других мест. В настоящее время готовится совместная Декларация о сотрудничестве между Правительством ЧР и компанией BMW Group.

Эва Туречкова
15-12-2017
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