21-12-2016 14:30 | Антон Каймаков

Чешские производители садовых земляных смесей расширяют производство, осваивая торфяники Беларуси. Фирма «Rašelina» из города Собеслав (Soběslav) вместе с белорусским партнером в Брестской области инвестирует средства в новую производственную линию. «Agro CS», одно из крупнейших в Центральной и Восточной Европе предприятие по выпуску садовых субстратов и посевных травяных смесей, вкладывает средства в аренду торфяных месторождений в Витебской области и в строительство транспортной инфраструктуры.

Чешская фирма «Rašelina Soběslav» вместе с белорусским партнером «JSC Peatcompany Glinka», с которым сотрудничает уже не первый год, будет равноценным владельцем нового завода по производству садовых субстратов в юго-западной части Беларуси в Брестской области.

Недалеко от города Пинск фирма намерена также расширить площадь уже существующих торфяных разработок еще на 150 гектаров. Инвестиция в необходимую для этого лицензию составит порядка 1,3 миллиона евро (около 35 миллионов крон). Вложения позволят собеславскому производителю увеличить свои поставки упакованного белорусского торфа и земляных смесей в Чехию на 80 тысяч кубических метров.

В Витебской области Беларуси разворачивает свою деятельность чешское семейное предприятие «Agro CS», чей оборот на чешском рынке составляет более 1,8 миллиарда крон (66,7 миллиона евро). Уже несколько лет подряд предприятие использует для выпуска своей продукции торф, добытый в Беларуси, а также в Прибалтике. На территории Беларуси фирма осуществила вложения в объеме сотен миллионов крон не только в получение лицензий на разработки в течение 30 лет, но также построила завод и необходимую транспортную инфраструктуру. В Беларуси «Agro CS» ежегодно добывает до 100 тысяч кубических метров торфа, что составляет треть ежегодного потребления в производственном процессе.