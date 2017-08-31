Белорусский сыр по чешскому рецепту

В комплект линии входят контейнеры для посолки сыра, солильные бассейны, транспортеры для подачи сыров на линию посолки и из отделения посолки в отделение упаковки, узлы динамического взвешивания и маркировки сыров, системы полностью автоматической загрузки сыра в контейнеры и выгрузки из контейнеров, буферная емкость из нержавеющей стали для рассола и иное оборудование.

Согласно договору, заключенному 9 августа 2017 года, VPS engineering соберет линию, запустит ее в эксплуатацию и обучит персонал. Ожидается, что благодаря чешскому оборудованию удастся не только расширить ассортимент выпускаемых сыров и автоматизировать производственные процессы, но и повысить качество продукции.

В результате реализации проекта мощность белорусского предприятия увеличится более чем на 10 т сыров в месяц. В настоящее время Пружанский молочный комбинат выпускает 780-800 т сыров в месяц.