Белорусский сыр по чешскому рецепту

Тимур Кашапов
31-08-2017
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Чешская компания VPS engineering в течение шести месяцев осуществит поставку линии посолки сычужных сыров с интеграцией в действующую линию по производству сыров и модернизирует систему выгрузки сыров на Пружанском молочном комбинате. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млн евро.

Иллюстративное фото: Кристина Макова, Чешское радио - Радио ПрагаИллюстративное фото: Кристина Макова, Чешское радио - Радио Прага В комплект линии входят контейнеры для посолки сыра, солильные бассейны, транспортеры для подачи сыров на линию посолки и из отделения посолки в отделение упаковки, узлы динамического взвешивания и маркировки сыров, системы полностью автоматической загрузки сыра в контейнеры и выгрузки из контейнеров, буферная емкость из нержавеющей стали для рассола и иное оборудование.

Согласно договору, заключенному 9 августа 2017 года, VPS engineering соберет линию, запустит ее в эксплуатацию и обучит персонал. Ожидается, что благодаря чешскому оборудованию удастся не только расширить ассортимент выпускаемых сыров и автоматизировать производственные процессы, но и повысить качество продукции.

В результате реализации проекта мощность белорусского предприятия увеличится более чем на 10 т сыров в месяц. В настоящее время Пружанский молочный комбинат выпускает 780-800 т сыров в месяц.

Тимур Кашапов
31-08-2017
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