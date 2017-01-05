05-01-2017 14:39 | Ольга Васинкевич

Отрасль автомобилестроения в настоящее время является ключевой для чешской экономики. 2016 год стал рекордным для автозавода Hyundai, расположенного в Ношовицах. Компания произвела 358.400 автомобилей, что является самым лучшим результатом в истории компании на территории Чехии.

За год автозавод Hyundai отмечает рост производства на 4,7%, что составляет 16.200 автомашин. Самой популярной моделью 2016 года в Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) стал внедорожник Hyundai Tucson, который был произведен на автозаводе в Ношовицах в количестве 247 тысяч машин.

Как сообщил пресс-секретарь автозавода HMMC Петр Ванек, в минувшем году автомобили, выпущенные на чешском заводе, экспортировались в 66 стран по всему миру. Более всего их отправилось в Германию (почти 45 тысяч), Великобританию (более 44 тысяч), Италию (31,5 тысячи) и Испанию (30 тысяч). Кроме того, машины с конвейера фабрики в Чехии отправлялись даже на другой конец света – на тихоокеанский остров Новая Каледония, во Французскую Гвиану в Южной Америке, а также на острова Мартиника и Гваделупа в Карибском море.

Пятое место по продажам компании в мире заняла Чешская Республика. Местные клиенты приобрели более 16.200 автомашин марки Hyundai, то есть приблизительно 4,5% от всей продукции.

В 2017 году HMMC планирует вновь произвести 350 тысяч машин. Как сообщает пресс-секретарь компании, в течение года постепенно появятся три новых типа кузова у модели Hyundai i30. Петр Ванек также сообщил, что в текущем году закончится производство популярной модели Hyundai ix20, которая выпускалась на заводе с сентября 2010 года.

На заводе Hyundai в Ношовицах работает почти 3400 сотрудников, еще 7000 человек трудоустроено в компаниях субпоставщиков.