Автомобиль не роскошь, а средство передвижения

По результатам опроса, проведенного компанией STEM / MARK для банка ČSOB, наибольшее количество новых автомобилей было приобретено в Карловарском крае (28% от всего новых машин) и в Праге (27%). Однако большинство автомобилистов предпочитает приобретать подержанные машины. Но и при покупке нового автомобиля чехи не любят влезать в долги и чаще всего приобретают машину на собственные сбережение. Исключение составляют водители в возрастной группе до 29 лет – лишь 60% из них покупают автомобиль сами, а 40% приходится брать кредит. Более 70% из четырех тысяч опрошенных ответили, что ими был куплен подержанный автомобиль «Новые автомобили чаще всего приобретают водители в возрасте старше 60 лет. Приобретение новых машин остается прерогативой предпринимателей и крупных компаний», – подчеркнул стратегический директор čSOB Leasing Петр Неувирт.

Чехи по прежнему остаются верны автомобилям марки Škoda Auto, машина этой марки стоит в гараже почти трети всех чешских автомобилистов, вне зависимости от их места жительства и возраста.