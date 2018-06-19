Авиапроизводитель Aircraft Industries набирает высоту

Экспортные поставки заказчикам 12 самолетов в прошлом году, как подчеркивает генеральный директор Илона Плишкова, является третьим самым успешным результатом фирмы с момента ее основания. Самолеты типа L-410 компания в 2017 году отправила в Магаданскую область, в Архангельскую область и в Хабаровскую.

В настоящее время ведутся переговоры с клиентами в Казахстане, Армении и обсуждаются новые поставки на Магадан. Кроме этого Aircraft Industries активно развивает свои контакты в Китае, Латинской Америке и в Африке.

На рубеже 2017-2018 годов фирма получила все необходимые сертификаты для начала выпуска 19-местных самолетов нового поколения L-410NG, способных преодолеть в два раза большее расстояние, чем предшествующая модель. Разработка новинки велась 8 лет, а инвестиции в нее составили более 568 миллионов крон (свыше 22 миллионов евро).

Проект глубокой модернизации турбовинтового L-410UVP-E20 начался в 2010 году. Отличительной особенностью L-410NG является новое модернизированное крыло с интегральными топливными баками, которое позволило существенно увеличить запас топлива и соответственно максимальную продолжительность полета. Кроме того, была полностью оцифрована кабина пилота, в конструкции модели существенно возросла доля композиционных материалов.