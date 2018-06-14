Американская миссия R2G

Тимур Кашапов
14-06-2018
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Инвестиционная компания R2G чешского бизнесмена Олдржиха Шлемра, которая также управляет имуществом основателей фирмы Avast Павла Баудиша и Эдуарда Кучеры, договорилась о приобретении американской компании First Quality Nonwovens. Сумма сделки составила около 500 млн долларов - это рекордная покупка для чешского инвестора на американском рынке.

Михал Смрек, фото: R2GМихал Смрек, фото: R2G First Quality Nonwovens является одной из ведущих компаний по производству нетканых текстильных материалов в мире. Помимо этого, FQN занимается реализацией гигиенических, медицинских, промышленных и фильтрационных товаров. Фирма ранее принадлежала First Quality Enterprises, производителю спряденных из расплава нетканых материалов и продуктов для женской гигиены, который базируется в Нью-Йорке.

Благодаря этой сделке R2G станет крупнейшим производителем нетканых материалов в Америке и Азии. Компании принадлежит и фирма Pegas, один из лидеров европейского рынка в данном сегменте, с предприятиями в Зноймо, Бучовице и Египте. Доналоговая прибыль Pegas в 2017 году составила около 1 млрд крон (почти 45 млн евро).

«Данная сделка позволит объединить компании, которые смогут лучше удовлетворять потребности наших глобальных клиентов на четырех континентах. После ее оформления мы получим не только самые современные производственные мощности, но также уникальное ноу-хау и специалистов в области R&D», - прокомментировал покупку директор R2G Михал Смрек. По его словам, покупка американской фирмы – часть стратегии по созданию глобальной платформы и достижению синергического эффекта, который укрепит положение обеих компаний на рынке.

Тимур Кашапов
14-06-2018
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